Omaggio da brividi a Charlie Kirk dai ragazzi di FdI | striscione e un minuto di silenzio che l’Europarlamento ha negato video

“Voglio essere ricordato per la mia fede e il mio coraggio”. Questa la frase scritta sullo striscione esposto a Fenix, la festa del movimento giovanile di Fratelli d’Italia, per commemorare Charlie Kirk, l’attivista politico conservatore statunitense ucciso il 10 settembre mentre stava parlando a un comizio. Un omaggio da brividi. Quattro giovani militanti – accolti da un lungo applauso del pubblico – hanno portato lo striscione sul palco durante il panel “In memoria di Charlie Kirk. X democracy, la politica senza filtri al tempo di Trump”, a cui partecipano, tra gli altri, Lucio Malan e Gennaro Sangiuliano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Omaggio da brividi a Charlie Kirk dai ragazzi di FdI: striscione e un minuto di silenzio che l’Europarlamento ha negato (video)

In questa notizia si parla di: omaggio - brividi

Gli Oasis cantano ‘Live Forever’ e sullo schermo compare una foto di Diogo Jota: l’omaggio è da brividi

Diogo Jota, l’omaggio da brividi degli Oasis: gli dedicano “Live Forever”

Diogo Jota, l'omaggio da brividi di Robbie Williams

Turismo Comune di Taggia. . VENERDÌ LUNATICO Questa sera SENZA ALI-B hanno reso omaggio al mito assoluto, VASCO ROSSI,con un live travolgente! Un tuffo nei ricordi, nei brividi, nelle canzoni di oggi e di ieri .. #VASCOperSempre #SenzaAliB # - facebook.com Vai su Facebook

L'omaggio di Gianfranco Gallo a Francesco Pio Maimone e Giogio' Cutolo è da brividi. Quando l'arte e il talento riescono a esprimere appieno la sofferenza di un popolo. https://fb.watch/BSqmo_VQas/ via @FacebookWatch - X Vai su X

Omaggio da brividi a Charlie Kirk dai ragazzi di FdI: striscione e un minuto di silenzio che l'Europarlamento ha negato (video); Un'accoglienza da brividi per Neymar al suo ritorno al Santos; Livorno, l'urlo della curva è da brividi: i cori per la promozione e l'omaggio a capitan Luci.

Milei rende omaggio a Kirk, 'la sua morte non deve paralizzarci' - Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha reso omaggio all'attivista americano assassinato, Charlie Kirk, durante la sua partecipazione alla Conferenza di azione politica conservatrice (Cpac) in ... Come scrive ansa.it

Milano, no commemorazione di Charlie Kirk: "Lui come le Brigate Rosse" - La proposta avanzata dal consigliere Lorenzo Kocis La Russa, figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, è stata bocciata nel primo municipio ... Riporta adnkronos.com