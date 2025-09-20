Oltre Toy Story | uno sguardo al mondo Pixar con Christine Freeman archivista dello studio d’animazione

Woody, Buzz e gli altri: ci siamo fatti raccontare da Christine Freeman in cosa consista il suo lavoro da Archivista per la Disney Pixar. Lo scorso aprile, grazie al 24Frame di Bologna, abbiamo scoperto che esiste il lavoro dei nostri sogni. E ci saremmo candidati per farlo, se quella prestigiosa posizione non fosse già occupata da una persona splendida: Christine Freeman, archivista in Pixar, intervenuta al festival bolognese dedicato all'animazione per raccontare la genesi di Toy Story in occasione dei suoi 30 anni. La stessa ricorrenza che riporta il film al cinema dal 20 al 25 settembre, per festeggiare tutti insieme l'anniversario di un film così amato e popolare, oltre che fondamentale per il cammino che il mondo dell'animazione ha intrapreso in queste tre . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

