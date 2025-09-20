Oltre Fitch Un’agenda minima per portare a costo zero l’Italia nella vera Serie A dell’economia
Ieri è arrivata la pagella di Fitch, poi via via tutte le altre quattro agenzie di rating fino a Moody’s il 21 novembre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Oltre Fitch. L’altro rating che conta nel futuro dell’Italia
Oltre Fitch. L'altro rating che conta nel futuro dell'Italia. Stasera il verdetto sul nostro paese. Il rigore sui conti è cruciale. Quello su competitività e demografia anche. Parlano gli economisti Emilio Rossi e Lorenzo Forni.
Non solo Fitch: ecco il calendario autunnale delle agenzie di rating per l'Italia. Dopo Fitch anche Moody's, S&P, Scope e Dbrs si preparano a rivedere il proprio giudizio sul debito sovrano italiano. Cosa c'è da aspettarsi e quando.
Oltre Fitch. Un'agenda minima per portare (a costo zero) l'Italia nella vera Serie A dell'economia - La politica fiscale sarà decisiva: riduzione delle imposte sul reddito a condizione che lo sforzo non venga reso vano da una p ... Secondo ilfoglio.it