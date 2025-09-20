Oltre cento insegnanti della scuola firmano un documento per chiedere lo stop al genocidio e al riarmo

“Istruzione, formazione, inclusione, autonomia, crescita personale e, soprattutto, far sì che ragazze e ragazzi possano presentarsi al mondo adulto come cittadine e cittadini: questi sono i compiti fondamentali della scuola italiana. In tutti gli ordini e gradi di scuola noi docenti, al di là. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it