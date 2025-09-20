Oltre 2.400 allarmi gestiti in estate sulla riviera riminese | i numeri dell' agenzia di vigilanza
Migliaia di allarmi gestiti e centinaia di interventi sul territorio: è questo il bilancio che Vigilar, istituto di vigilanza attivo nel Riminese e nelle Marche, al termine della stagione 2025. Sulla Riviera di Rimini, da Cattolica a Viserba, l’impegno delle pattuglie ha portato alla gestione di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: oltre - allarmi
Blue Tongue, allarme zootecnia in Abruzzo: “Oltre mille capi morti, servono interventi immediati” https://ift.tt/AWTcNyR https://ift.tt/jl0SCQt - X Vai su X
L'ALLARME LANCIATO DAGLI ANGELI DEL BELLO DI FIRENZE: RACCOLTE OLTRE 500 MASCHERINE NEL MUGNONE. A cinque anni dal Covid, il secondo fiume più importante di Firenze inizia a restituire mascherine. Vai su Facebook
Oltre 2.400 allarmi gestiti in estate sulla riviera riminese: i numeri dell'agenzia di vigilanza.