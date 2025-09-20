Oltre 150 partecipanti a Dominate The Water | anche il campione olimpico Gregorio Paltrinieri a Cattolica

Un grande successo per la terza edizione di Dominate The Water, che ha portato in città oltre 150 partecipanti e ha trasformato Cattolica in una grande festa di sport e passione per il mare. In acqua, insieme agli atleti, anche il campione olimpico Gregorio Paltrinieri, che ha reso ancora più. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

