Oltre 100 milioni per Yildiz | la mossa improvvisa della Juventus

Focus sul futuro del numero 10 bianconero nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato Più di 100 milioni per Kenan Yildiz, che ha iniziato alla grande la stagione. 2 gol e ben 4 assist nelle prime quattro partite dell’anno, compresa quella di Champions col Borussia Dortmund. Meglio di così era difficile immaginare per il talento turco, ormai imprescindibile per Tudor. (LaPresse) – Calciomercato.it Uno come Yildiz fa gola a tutti i grandi club. In particolare a quelli di Premier, come Arsenal e Chelsea che nel recentissimo passato si sono già mosso in maniera più o meno concreta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

