Oktoberfest aprono i cancelli a Monaco | la corsa della folla alla festa della birra
La folla si riversa sul Theresienwiese di Monaco sabato mattina all’ apertura dei cancelli dell’Oktoberfest alle 9 del mattino. I visitatori si sono affrettati ad assicurarsi un posto nei tendoni della birra, ore prima dell’apertura ufficiale a mezzogiorno. La scena delle persone che affluiscono è diventata una tradizione familiare all’inizio del festival. Il festival di Monaco dura 16 giorni, dal 20 settembre al 5 ottobre, e attira in genere circa sei milioni di visitatori. I prezzi della birra quest’anno oscillano tra i 14,50 e i 15,80 euro al litro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Venerdì 12 vi aspettiamo tutti sotto il tendone più atteso a Genova a settembre: l’Oktoberfest Genova. Alle 21.30 gli IPop80 aprono l’Oktoberfest 2025 Ovviamente birra e cibo a tema per la festa delle feste. @tutti @inprimopiano Vai su Facebook
