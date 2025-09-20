Oktoberfest aprono i cancelli a Monaco | la corsa della folla alla festa della birra

La folla si riversa sul Theresienwiese di Monaco sabato mattina all’ apertura dei cancelli dell’Oktoberfest alle 9 del mattino. I visitatori si sono affrettati ad assicurarsi un posto nei tendoni della birra, ore prima dell’apertura ufficiale a mezzogiorno. La scena delle persone che affluiscono è diventata una tradizione familiare all’inizio del festival. Il festival di Monaco dura 16 giorni, dal 20 settembre al 5 ottobre, e attira in genere circa sei milioni di visitatori. I prezzi della birra quest’anno oscillano tra i 14,50 e i 15,80 euro al litro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

