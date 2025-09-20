Ogni volta una lama al cuore Paola Marella morta un anno fa il ricordo del marito

È trascorso un anno da quel settembre che ha strappato al mondo Paola Marella, architetta, designer e volto televisivo amatissimo, scomparsa dopo una dura battaglia contro un tumore al pancreas. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo non soltanto nella sua famiglia, ma anche in chi l’aveva conosciuta come professionista e donna capace di trasformare ogni progetto in emozione. Paola era molto più di un volto noto: era un punto di riferimento per il pubblico, per i colleghi e per chi le stava accanto. Oggi, a raccontare il dolore e la memoria di quell’assenza, è il marito Domenico Traversa, che ha deciso di condividere il ricordo della moglie attraverso parole di amore e iniziative concrete. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: ogni - volta

Daniele Luchetti: “Un sequel de La Scuola? Non sarei contrario. Ogni volta che si tocca la scuola, si tocca un mondo intero”

“È manipolatrice e ostinata. Ho paura ogni volta che prende mio figlio in braccio. Mio marito non si accorge di nulla”: una donna si sfoga contro la suocera

Sinner e la battuta sulla Formula 1: "Ogni volta..."

Ogni volta rimaniamo ammaliati come la prima? Ti aspettiamo a Villa Pitiana? bit.ly/villapitiana . . . #villapitiana #tuscany #hotel #villa #venue #weddingvenue #toscana #albergo #travel #florence #visittuscany #firenze Vai su Facebook

Ogni volta che scrivo un album, immagino anche il “concerto” di quell’album Non riesco a dividere i due contesti: studio e palco, per me, sono strettamente collegati. Quando è nata questa canzone, ho immaginato, insieme alla mia band, l’inizio del nuovo sho - X Vai su X

Paola Marella, a un anno dalla sua scomparsa il marito Domenico la ricorda così: «Ogni volta è una lama al cuore, ma la gente la ama ancora»; Tragedia a Polignano: 22enne perde la vita dopo un tuffo; Due accoltellati a Nembro, uno ferito al cuore dalla lama: arrestato 30enne.

Paola Marella, a un anno dalla sua scomparsa il marito Domenico la ricorda così: «Ogni volta è una lama al cuore, ma la gente la ama ancora» - È passato un anno da quel settembre che ha strappato al mondo Paola Marella, architetta, designer e volto televisivo amatissimo, scomparsa a causa di un tumore al pancreas. Secondo msn.com

“Ogni volta che salgo sul palco il mio cuore è a rischio. Ma l’ultima operazione che ho subito non esisteva 15 anni fa, ho fiducia nella scienza”: le parole di Omar Pedrini - “Per ora devo dire basta, ma per il futuro ho fiducia nella scienza e nell’amore di Dio”. Segnala ilfattoquotidiano.it