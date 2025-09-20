Oggi la gara tra Stati Uniti e Gran Bretagna deciderà l’ultimo avversario delle azzurre Santa Jasmine spinge l’Italia in finale di BJK Cup

di Massimo Selleri L’Italia è in finale di Billie Jean King Cup e domani contro la vincente dell’altra semifinale, che si disputerà oggi e che vedrà di fronte gli Stati Uniti contro la Gran Bretagna, avrà la possibilità di bissare il successo ottenuto lo scorso anno a Malaga. Le azzurre hanno ottenuto questo pass battendo 2-1 l’Ucraina e decisivo è stato il punto conquistato dal doppio formato da Sara Errani e Jasmine Paolini, che a Shenzhen (Cina) hanno sconfitto Marta Kostyuk e Lyudmyla Kichenok con il punteggio di 6-2, 6-3. Nei precedenti due incontri, Elisabetta Cocciaretto aveva perso il match di apertura contro Kostyuk (6-3, 6-2) mentre Paolini aveva sconfitto Elena Svitolina (3-6, 6-4, 6-4) e per la prima volta quest’anno la toscana ha avuto la meglio sulla giocatrice ucraina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Oggi la gara tra Stati Uniti e Gran Bretagna deciderà l’ultimo avversario delle azzurre. Santa Jasmine spinge l’Italia in finale di BJK Cup

