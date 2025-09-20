Oggi inaugurazione di un dae Raccolti fondi da due negozi
Cresce, con l’installazione di un nuovo defibrillatore, la rete del progetto “Battiti di cuore. Seravezza comune cardioprotetto”, avviato dall’amministrazione comunale per incrementare la sicurezza in caso di arresto cardiocircolatorio. Il nuovo dae sarà inaugurato oggi alle 11 in via Alpi Apuane n. 2171H a Querceta, grazie alla sinergia tra due attività commerciali. L’idea è partita da Francesca Canci, titolare di Anthea beauty & hair center, che ha avviato una raccolta di fondi tra la propria clientela; fondamentale anche l’adesione della Risto-bottega La casa del Piero che ha contribuito in modo determinante a questo gesto di attenzione alla comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: oggi - inaugurazione
Ospedale Monopoli-Fasano: oggi inaugurazione Contrada Sant'Antonio D'Ascula
FOTO/ Murale #NON INVANO, oggi la cerimonia di inaugurazione a Secondigliano
Accadde oggi: 3 agosto, l’inaugurazione del Teatro alla Scala di Milano
?Splendida inaugurazione oggi pomeriggio del Centro didattico archeologico di Artimino Questo spazio, concepito con sensibilità e visione anche dall’architetto Salvatore Spataro, già incaricato dal nostro Comune di curare gli allestimenti del nuovo Mus Vai su Facebook
Oggi a Benevento per l’inaugurazione dei lavori della diga di Campolattaro: dopo decenni di attesa, un’altra promessa mantenuta. Avanti con l’Italia dei SÌ! - X Vai su X
Oggi inaugurazione di un dae. Raccolti fondi da due negozi; Dalla tragedia alla solidarietà: Roccalbegna si unisce per Franco; Barzanò: inaugurato il DAE in ricordo di Stefano Magni.