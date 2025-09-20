Oggi inaugurazione di un dae Raccolti fondi da due negozi

Cresce, con l’installazione di un nuovo defibrillatore, la rete del progetto “Battiti di cuore. Seravezza comune cardioprotetto”, avviato dall’amministrazione comunale per incrementare la sicurezza in caso di arresto cardiocircolatorio. Il nuovo dae sarà inaugurato oggi alle 11 in via Alpi Apuane n. 2171H a Querceta, grazie alla sinergia tra due attività commerciali. L’idea è partita da Francesca Canci, titolare di Anthea beauty & hair center, che ha avviato una raccolta di fondi tra la propria clientela; fondamentale anche l’adesione della Risto-bottega La casa del Piero che ha contribuito in modo determinante a questo gesto di attenzione alla comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

