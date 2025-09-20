Milano, 20 settembre 2025 – La serie tv turca ‘La forza di una donna’ ha conquistato il pubblico del daytime di Canale5 che, a partire da giugno di quest’anno si è appassionato alle vicende di Bahar, la protagonista indiscussa. Lo show è andato in onda in Turchia, in realtà, già ne 2017 ma questo rinnovato successo in Italia ha regalato la notorietà anche all’attrice che presta il volto al personaggio principale: Özge Özpirinççi. Ecco tutto ciò che sappiamo di lei. Chi è Özge Özpirinççi. Nata in Turchia il primo aprile 1986 da mamma Guzide, insegnante di inglese e papà Emrah, editore. Ha un fratello di nome Emre che come lei ha scelto di recitare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oggi a Verissimo Özge Özpirinççi de ‘La forza di una donna’