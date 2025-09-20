Si è tenuto oggi sabato 20 settembre il Giubileo degli Operatori di Giustizia, primo evento giubilare dedicato a tutti coloro che appartengono a vario titolo al mondo della giustizia. La celebrazione, che si sarebbe dovuta svolgere nell’aula Paolo VI, è stata spostata in piazza San Pietro per l’elevatissimo numero di adesioni. Hanno partecipato alla manifestazione religiosa ben 15.000 operatori del diritto, appartenenti all’ambito della giustizia laica, militare, canonica, ecclesiastica, dello Stato della Città del Vaticano e della Curia romana. Tra le file dei pellegrini presenti a Piazza San Pietro c’erano, oltre al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, giudici, pubblici ministeri, avvocati, insegnanti di diritto ed impiegati amministrativi provenienti da oltre 100 paesi del mondo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Oggi a Piazza San Pietro il Giubileo degli operatori di giustizia