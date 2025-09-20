Oggi 20 settembre Santi Martiri Coreani | danno l’avvio alla Chiesa asiatica

È la memoria dei Santi Martiri Coreani, Andrea Kim Tae-gon, sacerdote, Paolo Chong Ha-sang e compagni, in totale 103 cristiani uccisi in odium fidei. Oggi, 20 settembre, la Chiesa fa memoria dei Santi Martiri Coreani che il Martirologio Romano enuncia con queste parole: "In questo giorno in un'unica celebrazione si venerano anche tutti i centotrè.

Sabato 20 settembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Almanacco | Sabato 20 settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Almanacco del 20 Settembre: nascevano oggi Mia Martini e Loredana Berté. Scopri eventi, curiosità e programmi tv - Il 20 settembre segna annche la Presa di Roma, la nascita di Sophia Loren e la prima edizione di Cannes.

Santi Andrea Kim Tae-gon, Paolo Chong Ha-sang e compagni, 20 settembre/ I primi martiri coreani - sang e compagni, primi martiti cristiani in Corea, nel XVIII secolo.