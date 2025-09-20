Officina Youz aperto il bando che sostiene i progetti artistici culturali o sociali dei giovani
C'è tempo fino al 15 ottobre per candidare a finanziamento i progetti di promozione di attività artistiche, culturali e sociali realizzati o da realizzare nel 2025 da parte di associazioni giovanili o gruppi informali di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Grazie al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
