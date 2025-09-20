Oddio chiamate qualcuno Dentro la notizia | occhi sulla giornalista momenti di paura

La puntata di ieri di 4 di Sera, condotta da Paolo Del Debbio, ha avuto momenti di grande tensione non solo per il tema trattato, ma anche per un imprevisto che ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso. In apertura di trasmissione, l’attenzione era rivolta alle manifestazioni che si sono tenute in diverse città italiane in sostegno a Gaza. In studio, insieme al conduttore, erano presenti il direttore di Libero, Mario Sechi, e il direttore de L’Unità, Piero Sansonetti, che hanno animatamente discusso sul conflitto israelo-palestinese, offrendo visioni opposte e generando un acceso confronto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it