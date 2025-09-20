Obesità Gemmato apre ai farmaci Glp-1 | esultano pazienti e specialisti
L’ipotesi di ampliare l’accesso alle terapie agoniste del Glp-1 contro l’obesità trova finalmente sostegno istituzionale: dichiarazioni che accendono aspettative concrete tra pazienti e clinici. La svolta auspicata sui farmaci anti-obesità Le affermazioni del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che ha reso noto l’esame in corso per ampliare all’interno del Servizio sanitario nazionale l’erogazione dei agonisti . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it