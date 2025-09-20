Rimini, 20 settembre 2025 – L’ aeroporto guarda a Est, e il collegamento annunciato con la capitale della Moldavia, Chisinau, è più strategico di quanto non si pensi. La Moldavia si affaccia sul Mar Nero e confina con Ucraina e Romania. L’Est era uno dei principali bacini turistici della Riviera prima che la guerra in Ucraina cambiasse scenari mondiali e anche turistici. Ciò non significa che il mercato turistico a Est sia da dimenticare. Al contrario c’è già un tour operator che punta sulla riviera riminese. “Il volo per Chisinau rappresenta un’altra tessera che si aggiunge al mosaico che l’aeroporto Federico Fellini di Rimini sta costruendo passo dopo passo – spiega l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni – nell’ottica della creazione della solida rete di collegamenti con tutta Europa per la prossima stagione balneare”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuovo volo strategico per Chisinau da Rimini: da quando