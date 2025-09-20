Nuovo volo strategico per Chisinau da Rimini | da quando
Rimini, 20 settembre 2025 – L’ aeroporto guarda a Est, e il collegamento annunciato con la capitale della Moldavia, Chisinau, è più strategico di quanto non si pensi. La Moldavia si affaccia sul Mar Nero e confina con Ucraina e Romania. L’Est era uno dei principali bacini turistici della Riviera prima che la guerra in Ucraina cambiasse scenari mondiali e anche turistici. Ciò non significa che il mercato turistico a Est sia da dimenticare. Al contrario c’è già un tour operator che punta sulla riviera riminese. “Il volo per Chisinau rappresenta un’altra tessera che si aggiunge al mosaico che l’aeroporto Federico Fellini di Rimini sta costruendo passo dopo passo – spiega l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni – nell’ottica della creazione della solida rete di collegamenti con tutta Europa per la prossima stagione balneare”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuovo - volo
Federico Paciotti pubblica “Volo di notte”: il nuovo singolo disponibile dal 4 luglio 2025
Da Firenze ad Alghero: c'è un nuovo volo diretto
Noi lo sapevamo già. La spaghettata di mezzanotte o il piatto di penne preparate al volo all'amica che bussa all'improvviso.... La pasta ci rende più felici e aiuta anche a creare legami tra chi la condivide: ora un nuovo studio ne svela il potere socializzante
LA FOTO NOTIZIA DEL GIORNO- VOLO OLBIA- NEW YORK, IL GRANDE FLOP DELL’ANNUNCIO DI CUCCUREDDU: SAPETE QUANTO COSTA? 1500 EURO SOLO ANDATA. L'ASSESSORE AL TURISMO ANNUNCIA FESTANTE IL NUOVO VOLO PER GLI Vai su Facebook
Ita Airways lancia il nuovo volo Fiumicino-Mauritius https://ilfaroonline.it/2025/09/17/ita-airways-lancia-il-nuovo-volo-fiumicino-mauritius/618104/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Nuovo volo strategico per Chisinau da Rimini: da quando; Nuovo volo Bari-Chi?inau: dal 28 ottobre la Puglia sarà connessa alla Moldavia con Wizz Air; Dal 28 ottobre attivo il nuovo volo Wizz Air Bari-Chi?inau.
Wizz Air annuncia il nuovo volo Torino – Chisinau - Wizz Air rafforza ulteriormente il suo network da Torino introducendo una nuova rotta internazionale per Chisinau, la terza novità della stagione Winter 2025/2026. Lo riporta md80.it
Wizz Air allunga le ali da Caselle: volo per Chi?inau e un inverno a otto destinazioni - Wizz Air scommette ancora su Caselle e annuncia un nuovo volo per Chi?inau, capitale della Moldavia: un ponte diretto che parl ... Lo riporta giornalelavoce.it