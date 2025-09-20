Nuovo ospedale Terni parte il percorso tecnico per la realizzazione | Progetto cardine per la Regione da realizzare con finanziamenti pubblici

20 set 2025

Nuovo intervento sul tema del futuro nuovo ospedale di Terni. La Regione Umbria ha comunicato con una nota ufficiale che, come previsto dal programma elettorale e più volte affermato dalla presidente Proietti, per la prima volta ha intrapreso il percorso tecnico per l’analisi di fattibilità e la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

