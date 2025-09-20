Nuovo ospedale Tarasconi | Carotaggi ok nessun reperto
«Non è stato trovato niente nel suolo dell’area 5 del nuovo ospedale, è una fantastica notizia. I carotaggi sono andati bene, nessun reperto è stato rinvenuto negli scavi. Quindi possiamo procedere, entro la fine dell’anno, con la gara per la progettazione definitiva dell’ospedale». Katia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: nuovo - ospedale
Nuovo piano sosta ospedale di Reggio Emilia: ecco la mappa
Maddy, cuore nuovo dopo il trapianto. Prima volta a casa dopo 2 anni e mezzo d'ospedale: «Che emozione portarla al mare»
Ostuni, al via il nuovo Pronto Soccorso nella "piastra" dell'ospedale
Barchetta: «Sul nuovo ospedale di Andria siamo di fronte all’ennesima presa in giro» #andria Vai su Facebook
Nuovo ospedale Felettino, via libera dal Rina Check all'ultima variante progettuale https://liguria.bizjournal.it/2025/09/17/nuovo-felettino-aggiornamento/… - X Vai su X
Nuovo ospedale, Tarasconi: «Carotaggi ok, nessun reperto»; Video di Nuovo ospedale, carotaggi nell'area 5; Nuovo ospedale, alla Madonnina via agli scavi preliminari per verificare la presenza di reperti fotogallery video.
Nuovo ospedale, carotaggi nell’area 5 - Sono partite le indagini preliminari nell’Area 5, ovvero la zona destinata a ospitare il nuovo ospedale di Piacenza. Si legge su piacenzasera.it
Rebus nuovo ospedale, a rischio l’area del “Macelletto”: si valutano altre zone ma serve fare in fretta - Il vincolo esondabilità, presente nella zona di Rieti ovest e più dettagliatamente nell’area Macelletto- Lo riporta ilmessaggero.it