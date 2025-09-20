Nuovo ospedale | fondi pubblici

TERNI La Regione Umbria per la prima volta ha intrapreso il percorso tecnico per l’analisi di fattibilità e la progettazione del nuovo ospedale di Terni, "cardine del piano di opere pubbliche della sanità - sottolinea l’ente - insieme a quelle finanziate dal Pnrr". Gli uffici tecnici della Regione, guidati dai settori salute e opere pubbliche, stanno elaborando le valutazioni della gamma di possibilità tenendo conto delle caratteristiche operative del futuro nosocomio in coerenza con la rivisitazione della rete ospedaliera del futuro da stabilizzare nel nuovo Piano socio sanitario, del dialogo con le strutture della sanità territoriale, delle convenienze dal punto di vista logistico e di coerenza con gli strumenti urbanistici e di regolazione del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

