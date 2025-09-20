Nuovo ospedale di Pesaro il Pd | A Muraglia un finto cantiere Baldelli | Voi chiudete noi facciamo

PESARO - L'avvio dei lavori di demolizione a Muraglia nell'area del nuovo ospedale, ha scatenato le reazioni degli esponenti del Pd. Il capogruppo dem Marco Perugini lo descrive come. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Minardi (Pd) sul futuro dell’ospedale Santa Croce: “La giunta regionale sta trasformando Fano nella dépendance di Pesaro e il sindaco pensa solo a fare propaganda”; Daniele Vimini: Vicini a tutti i territori. Uniamo le forze; SUL NUOVO OSPEDALE BOTTA E RISPOSTA PD – SINDACO ALBERTELLA.

Nuovo ospedale di Pesaro, per il Pd sono 5 anni di nulla. Giovedì se ne parlerà a Villa Fastiggi, sarà presente anche Ricci - Arquata, il candidato dem alla Regione, Matteo Ricci, torna a battere il ferro elettorale nella sua Pesaro con un tema che sarà centrale nella campagna già ... Segnala corriereadriatico.it

nuovo ospedale pesaro pdPesaro, nel D-day di Muraglia le prime demolizioni al vecchio ospedale. Recintata la palazzina: «È la Pesaro del fare» - Poco dopo i tecnici hanno iniziato le prime operazioni di allestimento del cantiere. Segnala msn.com

