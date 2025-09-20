Nuovo film hulu con lily james debutta con punteggio deludente su rotten tomatoes

Il nuovo film biografico interpretato da Lily James, distribuito da Hulu, ha ricevuto un punteggio deludente su Rotten Tomatoes dopo la sua prima visione in streaming. Basato sulla vicenda reale di Whitney Wolfe Herd, fondatrice della app di incontri Bumble, il film analizza il percorso che l’ha portata a diventare una milionaria autodidatta. In questa analisi si approfondiscono le caratteristiche principali dell’opera, le reazioni critiche e il contesto narrativo in cui si inserisce. analisi del film biografico con lily james. contesto e produzione. Diretto da Rachel Lee Goldenberg, il film ha avuto la sua anteprima mondiale al Toronto International Film Festival prima della distribuzione su piattaforma streaming avvenuta il 19 settembre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo film hulu con lily james debutta con punteggio deludente su rotten tomatoes

Lily James ha aperto suonando in "Swiped" in Bumble Founder Whiped

Brie Larson e Lily Collins guidano il cast di Close Personal Friends, nuovo film Amazon MGM Studios - Il nuovo film di Amazon MGM Studios, diretto da Jason Orley e scritto da Isaac Aptaker, riunisce un cast d'eccezione con interpreti da franchise di successo e serie pluripremiate. Secondo movieplayer.it

“Swiped”, il nuovo film con Lily James su Disney+ - Disponibile dal 19 settembre, è Ispirato alla storia vera della fondatrice della piattaforma di incontri Bumble ... Da sorrisi.com