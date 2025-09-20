Nuovo cda alla Biblioteca nazionale di Firenze

Lanazione.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato rinnovato il consiglio di amministrazione della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, che resterà sotto la guida di Elisabetta Sciarra: si tratta di uno dei luoghi più prestigiosi e simbolici di Firenze. Come riporta il decreto del Mic del 5 settembre, nel cda – che resterà in carica per i prossimi cinque anni - siedono ora Manuel Maria Grillo, Maria Chiara Leonori, Maurizio Messina e Luigi Paoli. Grillo ricopre il ruolo di editore, Leonori, docente, ha ricoperto anche diversi incarichi nel settore cultura, in particolare al Comune di Fermo; Messina è stato, tra gli altri incarichi, direttore della Biblioteca Nazionale Marciana, mentre Paoli è giornalista professionista del nostro quotidiano e scrittore per la casa editrice fiorentina Giunti, per cui ha scritto otto romanzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

nuovo cda alla biblioteca nazionale di firenze

© Lanazione.it - Nuovo cda alla Biblioteca nazionale di Firenze

In questa notizia si parla di: nuovo - biblioteca

Un nuovo corso gratuito alla Biblioteca comunale di Sansepolcro: "Italiano Lingua e Salute" per favorire l'integrazione

Ameno, nuovo appuntamento con "I Tè in biblioteca"

Firenze, il nuovo cda della biblioteca nazionale: c’è lo scrittore Paoli

Nuovo cda alla Biblioteca nazionale di Firenze; Firenze, la Biblioteca Nazionale ha un nuovo Cda: tra i componenti lo scrittore e giornalista Paoli; Firenze, il nuovo cda della biblioteca nazionale: c’è lo scrittore Paoli.

nuovo cda biblioteca nazionaleNuovo cda alla Biblioteca nazionale di Firenze - E’ stato rinnovato il consiglio di amministrazione della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, che resterà sotto la guida di ... Segnala lanazione.it

nuovo cda biblioteca nazionaleFirenze, la Biblioteca Nazionale ha un nuovo Cda: tra i componenti lo scrittore e giornalista Paoli - Il primo consiglio di amministrazione è previsto per il 26 ottobre ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Cda Biblioteca Nazionale