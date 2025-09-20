nuovo cda alla biblioteca nazionale di firenze

E’ stato rinnovato il consiglio di amministrazione della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, che resterà sotto la guida di Elisabetta Sciarra: si tratta di uno dei luoghi più prestigiosi e simbolici di Firenze. Come riporta il decreto del Mic del 5 settembre, nel cda – che resterà in carica per i prossimi cinque anni - siedono ora Manuel Maria Grillo, Maria Chiara Leonori, Maurizio Messina e Luigi Paoli. Grillo ricopre il ruolo di editore, Leonori, docente, ha ricoperto anche diversi incarichi nel settore cultura, in particolare al Comune di Fermo; Messina è stato, tra gli altri incarichi, direttore della Biblioteca Nazionale Marciana, mentre Paoli è giornalista professionista del nostro quotidiano e scrittore per la casa editrice fiorentina Giunti, per cui ha scritto otto romanzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

