Nuovi divieti per Area B e C a Milano | cosa cambia dall' 1 ottobre

Area B e area C: da martedì 1 ottobre a Milano entrano in vigore nuove norme per l'accesso alle zone che prevedono il divieto di ingresso e circolazione dei veicoli Euro 3 a benzina e degli autobus M2, M3 a benzina di classe Euro III. Slitta di un anno invece, all'1 ottobre 2026, come già. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: nuovi - divieti

Obiettivi, nuovi divieti e fondi delle misure antismog del Governo: ecco il piano impugnato dal Nord

Cassano, tuffi proibiti nell’Adda. Tavolo in Prefettura e nuovi divieti

Cassano, tuffi proibiti e morti annegati nell’Adda: tavolo in Prefettura e nuovi divieti

Una mossa che non stupisce quella del governo talebano che ha deciso di rimuovere i libri scritti da donne dal sistema di insegnamento universitario in Afghanistan. La decisione fa parte del pacchetto di nuovi divieti che ha anche messo al bando l'insegnam Vai su Facebook

Artisti di strada, stop anche a Prati: il municipio del centro pensa a nuovi divieti https://ift.tt/smTi1RE - X Vai su X

A Milano dall'1 ottobre nuovi divieti nelle ztl di Area B e C; Nuovi divieti per Area B e C a Milano: cosa cambia dall'1 ottobre; Area B Milano: rinviati al 2026 i nuovi divieti di circolazione per le moto.

A Milano dall'1 ottobre nuovi divieti nelle ztl di Area B e C - Scattano dal primo ottobre a Milano le nuove norme per l'accesso nelle Ztl di Area B, che corrisponde a quasi tutta la città, e Area C, che riguarda il centro storico. Da msn.com

Area B e Area C a Milano, nuove regole dal 1° ottobre 2025: cosa cambia e per chi - “Una misura avviata da tempo per contrastare l'inquinamento urbano”, ha spiegato l'assessora alla Mobilità Arianna Censi ... Riporta msn.com