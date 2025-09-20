Nuovi divieti per Area B e C a Milano | cosa cambia dall' 1 ottobre

Area B e area C: da martedì 1 ottobre a Milano entrano in vigore nuove norme per l'accesso alle zone che prevedono il divieto di ingresso e circolazione dei veicoli Euro 3 a benzina e degli autobus M2, M3 a benzina di classe Euro III. Slitta di un anno invece, all'1 ottobre 2026, come già. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

