Nuove ispezioni ad alto impatto a San Berillo sotto sequestro anche capi contraffatti
Nel pomeriggio e nella serata di ieri, così come stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono state svolte nelle zone centrali di Catania delle nuove operazioni di controllo del territorio ad "alto impatto". I controlli si sono concentrati nel quartiere San. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: nuove - ispezioni
Ammodernamento della rete fognaria: Lario Reti interviene con nuove condotte in gres e 12 camerette di ispezione per migliorare funzionalità e sicurezza Vai su Facebook
Nuove ispezioni ad alto impatto a San Berillo, sotto sequestro anche capi contraffatti; ATTIVITA’ DI CONTROLLO AD ALTO IMPATTO; Attività interforze di controllo del territorio ad “Alto Impatto”.
L’operazione "ad alto impatto" . Tre arresti e una licenza sospesa - La Questura di Prato, da poco guidata da poco dal nuovo questore Marco Basile, ha attivato, nei giorni scorsi, in città un servizio di controllo straordinario del territorio, ... Lo riporta lanazione.it
Disabilita': Schillaci, da nuove tariffe Lea nessun impatto negativo su assistiti - 'Nessuna compartecipazione alla spesa deve essere richiesta dalle Regioni all'assistito. ilsole24ore.com scrive