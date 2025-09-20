Nuova vita a Lisbona per la principessa Sofia di Spagna

La secondogenita di re Felipe VI e della regina Letizia si è iscritta al Forward College: dopo il primo anno in Portogallo proseguirà a Berlino e Parigi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nuova vita a Lisbona per la principessa Sofia di Spagna

In questa notizia si parla di: nuova - vita

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno detto si, matrimonio e nuova vita insieme

Joey Graziadei e Kelsey Anderson svelano una nuova entusiasmante avventura di vita

Trecciolino, nuova vita: “Tale lo metto con Zio Frac. Dentro nomi affidabili, servono 4-5 Alesandra”

Caritas diocesana. Corridoi umanitari, nuova vita per undici famiglie. 18 settembre 2025. Aeroporto di Fiumicino. Arrivo di 41 persone grazie ai corridoi umanitari. Le 41 persone arrivate in Italia, attraverso la Giordania, provengono da Yemen, Sudan e Somali Vai su Facebook

45 milioni per dare nuova vita a Napoli Est: UniCredit sostiene la bonifica dell’ex raffineria Q8, trasformando 38 ettari in un’area più sostenibile e sicura. Un passo avanti per il territorio e per la transizione energetica - X Vai su X

Sofia di Spagna a Lisbona: le foto della nuova vita all'università; Sofia di Spagna, il primo giorno di università e la nuova vita a Lisbona della principessa; Felipe di Spagna e Letizia Ortiz in Egitto: tutto sulla loro magica notte nel Tempio di Hatshepsut.

Sofia di Spagna e la nuova vita a Lisbona, tra lezioni all’università e uscite con le amiche - Dopo due anni in Galles la figlia minore di re Felipe e della regina Letizia ha fatto le valigie alla volta del Portogallo. Scrive msn.com

Sofia di Spagna ha iniziato l'Università: la sua nuova vita a Lisbona - La secondogenita di re Felipe VI e della regina Letizia ha iniziato gli studi al Forward College e dopo una serie di scatti rubati la Zarzuela ha diffuso alcune immagini ufficiali che hanno fatto in b ... Secondo vanityfair.it