Nuova viabilità in periferia Il sindaco incontra i residenti casa per casa
L’obiettivo è sgravare la frazione dal cosiddetto traffico di attraversamento. In molti infatti, compresi i conducenti di mezzi pesanti, tagliano all’interno del paesino per evitare code e ingorghi conseguenti alla presenza del passaggio a livello di Altopascio. Questa mattina si parlerà della modifica sperimentale alla viabilità in via dei Centoni e via della Fossetta. Dalle 9.30 alle 11.30, sindaco D’Ambrosio in testa, assessori e consiglieri comunali, saranno in giro per incontrare i cittadini porta a porta e spiegare le modifiche alla viabilità e come funzionerà la sperimentazione del senso unico in due viabilità centrali, e molto trafficate, della frazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
