Nuova truffa imitano la voce della figlia con l?IA Anziana derubata di soldi e gioielli
?Pronto signora, deve pagare un danno gravissimo causato da sua figlia, glielo facciamo dire proprio da lei?. Sono stati preparati e convincenti, probabilmente servendosi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: nuova - truffa
“Vi fanno fermare così”. La nuova truffa dei ladri per rubare nella vostra auto
Attenzione alla nuova truffa SPID. Se vi chiedono per mail i vostri documenti, non dateli mai
Nuova truffa SPID: email false per rubare identità digitale e denaro
La Provincia Unica TV. . Nuova truffa ai danni due anziani: è accaduto ad Olginate. Un finto tecnico in azione con la scusa di una perdita pericolosa. Vai su Facebook
"Ti abbiamo chiamato 3 volte": attenzione alla nuova truffa email - X Vai su X
Nuova truffa su WhatsApp: la finta multa. Ecco come difendersi; Treviso, la voce della figlia clonata con l’intelligenza artificiale: la truffa ai danni di un’anziana, che ha consegnato soldi e gioielli a uno sconosciuto; Azioni Fininvest a 250 euro: la nuova truffa telefonica.
Truffe telefoniche, ora c’è Flora: usa una voce femminile sintetica - La truffa telefonica Flora usa una voce sintetica e invia foto autentiche per instaurare un falso legame con le vittime ed estorcere denaro e informazioni riservate ... 105.net scrive
La telefonata, poi la voce femminile: "Mi chiami su WhatsApp?". Attenzione alla truffa di Flora - Sono infatti state segnalate delle telefonate effettuate da un numero sconosciuto in cui le vittime si trovavano a parlare con una ... Secondo ilgiornale.it