Nuova sconfitta e contestazione | attesa la decisione sull’esonero

Squadra ultima in classifica e altro ko in campionato: panchina sempre più bollente Ancora una sconfitta, la quarta consecutiva in campionato da inizio stagione. Prosegue il momento drammatico e l’esonero del tecnico è dietro l’angolo. (LaPresse) – Calciomercato.it La Sampdoria perde anche sul campo del Monza e resta mestamente all’ultimo posto in Serie B con zero punti. Quattro partite e altrettante sconfitte per la Samp, con Massimo Donati sempre più pericolante alla guida dei blucerchiati. La posizione del giovane allenatore era già delicata la scorsa settimana dopo il ko casalingo contro il Cesena e adesso rischia seriamente il benservito da parte della società ligure. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nuova sconfitta e contestazione: attesa la decisione sull’esonero

