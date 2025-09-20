Nuova Lancia Thema | come potrebbe essere la nuova ammiraglia

Ciao! Attualmente non esistono notizie ufficiali da parte di Lancia o Stellantis riguardo al ritorno concreto della Lancia Thema come modello di produzione. Tuttavia, ci sono molti indizi e progetti virtuali che suggeriscono come potrebbe essere e se tornerà un giorno: Qual è lo stato attuale?. Secondo il piano strategico decennale “Dare Forward 2030” di Stellantis, Lancia introdurrà tre nuovi modelli: Ypsilon (già lanciata nel 2024). Gamma (flagship prevista per il 2026). Delta (attesa per il 2028).. Nonostante il nome ufficiale sia Gamma, il CEO Lancia, Luca Napolitano, ha dichiarato il suo affetto per il nome Thema e non esclude di usarlo in futuro per una ammiraglia Lancia. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

