Il governo di Giorgia Meloni ha deciso per lanciare a ottobre una nuova emissione del Btp Valore pensato per i piccoli investitori e l’annuncio è stato dato proprio nell’imminenza della notizia positiva per i conti pubblici italiani data dall’agenzia di rating Fitch, che ha alzato a BBB+ con outlook stabile il giudizio sulle passività pubbliche italiane. Come funzionerà il prossimo Btp Valore. Una notizia importante per il Paese, quest’ultima, perché apre a un sentiero di stabilizzazione dei conti pubblici italiani mentre sono attesi da periodi complessi, come l’incertezza sulle future mosse globali sul piano valutario e la fine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel dicembre 2026. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Nuova emissione del Btp Valore e rating su, il debito italiano va di moda