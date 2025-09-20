Nunzio Sblendido scomparso da casa e trovato cadavere eseguita l' autopsia
E’ stata effettuata oggi l’autopsia sul corpo di Nunzio Sblendido il 35enne trovato morto ieri mattina ad Arioso di Abriola (Potenza). L’esame, disposto dalla Procura di Potenza, è stato eseguito all’ospedale del capoluogo di regione. Servirà a chiarire le cause della morte dell’uomo scomparso il 15 settembre scorso. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti: resta da capire, prima di tutto,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: nunzio - sblendido
Esce per andare al lavoro e scompare, si cerca Nunzio Sblendido: “Ci aveva mentito, non ci andava da settimane”
Nunzio Sblendido scomparso a Potenza, ritrovata l’auto vuota: “A bordo solo il suo computer”
Nunzio Sblendido trovato morto ad Abriola vicino Potenza, due giorni prima era stata trovata la sua auto
NUNZIO SBLENDIDO: ATTESA PER L’AUTOPSIA È mistero sulla morte del 35enne. Il cordoglio di Bardi: «Vicinanza alla famiglia colpita da una perdita così ingiusta». Il corpo ritrovato in una zona impervia, potrebbe aver battuto la testa: aperte tutte le piste - facebook.com Vai su Facebook
Trovato senza vita ad Abriola Nunzio Sblendido, 35 anni, scomparso il 15 settembre. Dal Presidente Bardi "vicinanza alla sua famiglia. In questo momento di dolore, tutta la comunità lucana si stringe attorno ai suoi cari". - X Vai su X
Nunzio Sblendido trovato morto ad Abriola vicino Potenza, due giorni prima era stata trovata la sua auto; Nunzio Sblendido scomparso a Potenza, ritrovata l'auto vuota: A bordo solo il suo computer; Ritrovato senza vita Nunzio Sblendido. Era scomparso da Potenza quattro giorni fa.
Nunzio Sblendido scomparso da casa e trovato cadavere, eseguita l'autopsia - E’ stata effettuata oggi l’autopsia sul corpo di Nunzio Sblendido il 35enne trovato morto ieri mattina ad Arioso di Abriola (Potenza). Riporta gazzettadelsud.it
Ritrovato senza vita Nunzio Sblendido. Era scomparso da Potenza quattro giorni fa - E’ stato ritrovato senza vita Nunzio Sblendido, il 34enne che era scomparso lunedì mattina da Potenza, dove si recava ogni giorno per lavoro. Si legge su ondanews.it