Nunzio Sblendido scomparso da casa e trovato cadavere eseguita l' autopsia

Feedpress.me | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stata effettuata oggi l’autopsia sul corpo di Nunzio Sblendido il 35enne trovato morto ieri mattina ad Arioso di Abriola (Potenza). L’esame, disposto dalla Procura di Potenza, è stato eseguito all’ospedale del capoluogo di regione. Servirà a chiarire le cause della morte dell’uomo scomparso il 15 settembre scorso. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti: resta da capire, prima di tutto,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

nunzio sblendido scomparso da casa e trovato cadavere eseguita l autopsia

© Feedpress.me - Nunzio Sblendido scomparso da casa e trovato cadavere, eseguita l'autopsia

In questa notizia si parla di: nunzio - sblendido

Esce per andare al lavoro e scompare, si cerca Nunzio Sblendido: “Ci aveva mentito, non ci andava da settimane”

Nunzio Sblendido scomparso a Potenza, ritrovata l’auto vuota: “A bordo solo il suo computer”

Nunzio Sblendido trovato morto ad Abriola vicino Potenza, due giorni prima era stata trovata la sua auto

Nunzio Sblendido trovato morto ad Abriola vicino Potenza, due giorni prima era stata trovata la sua auto; Nunzio Sblendido scomparso a Potenza, ritrovata l'auto vuota: A bordo solo il suo computer; Ritrovato senza vita Nunzio Sblendido. Era scomparso da Potenza quattro giorni fa.

nunzio sblendido scomparso casaNunzio Sblendido scomparso da casa e trovato cadavere, eseguita l'autopsia - E’ stata effettuata oggi l’autopsia sul corpo di Nunzio Sblendido il 35enne trovato morto ieri mattina ad Arioso di Abriola (Potenza). Riporta gazzettadelsud.it

nunzio sblendido scomparso casaRitrovato senza vita Nunzio Sblendido. Era scomparso da Potenza quattro giorni fa - E’ stato ritrovato senza vita Nunzio Sblendido, il 34enne che era scomparso lunedì mattina da Potenza, dove si recava ogni giorno per lavoro. Si legge su ondanews.it

Cerca Video su questo argomento: Nunzio Sblendido Scomparso Casa