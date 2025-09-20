Due volontà e due bisogni, due necessità e due desideri attraversano, muovono e determinano la vita di due donne: Nunzia e Maddalena. Due modi diversi eppure connessi strettamente l’uno all’altro di essere donna. Non classificabili perché segnati da motivi ed esigenze che determinano infinite possibilità e sfumature. Due scelte infine non giudicabili e che invece vengono giudicate da una società reazionaria e patriarcale, che pensa di avere il diritto di farlo e di farlo senza alcuna considerazione. Una violazione del diritto e del corpo delle donne e anche di ogni regola data e - almeno così dovrebbe essere - condivisa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Nunzia e Maddalena, le loro volontà: un libro e un film per vederli davvero