Nunzia De Girolamo | Morgan merita ascolto l’ho trattato con cura ma senza sconti

ROMA – “Morgan è un maschio che merita di essere ascoltato, al di là delle sue stravaganze. Ha un’estrema sensibilità e dice cose intelligenti, merita di essere ascoltato. Da molto tempo è fuori dal video ed è una tipologia di maschio interessante per il pubblico”. Così all’Adnkronos Nunzia De Girolamo parla dell’ospitata di Morgan nel suo programma ‘Ciao Maschio’, in onda oggi dalle 17:10 su Rai 1. Davanti all’imprevedibilità dei personaggi intervistati, “utilizzo due elementi: la curiosità, che è tipica del mio carattere, e l’ascolto fatto di sensibilità. Ci sono personaggi che vanno trattati con cura – spiega De Girolamo – perché hanno personalità complesse. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Nunzia De Girolamo: “Morgan merita ascolto, l’ho trattato con cura ma senza sconti”

