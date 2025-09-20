Numeri positivi per la vendemmia 2025 in Puglia | Aumenti anche del 20% sulla produzione

La vendemmia 2025 in Puglia ha numeri positivi, secondo le stime di Confagricoltura regionale. La produzione si attesta intorno agli 11 milioni di ettolitri, con un incremento del 15-20% per il Primitivo rispetto all’anno precedente. Un recupero importante dopo il tracollo del 2023, quando la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Numeri positivi per la vendemmia 2025 in Puglia: Aumenti anche del 20% sulla produzione; Vendemmia 2025, Italia numero uno al mondo; Vendemmia 2025, Italia leader mondiale.

VITICOLTORI Puglia, vendemmia: numeri in crescita. L’Abbate: “Risultato frutto della tenacia dei viticoltori pugliesi” - La vendemmia 2025 in Puglia si preannuncia positiva, con una stima di circa 9 milioni di ettolitri, un incremento del 17% rispetto al 2024 ... Segnala statoquotidiano.it

numeri positivi vendemmia 2025Cavit, vendemmia 2025, primi bilanci – Di Giuseppe Casagrande - Il Consorzio (11 le cantine associate) coordina la raccolta delle uve di migliaia di viticoltori – Il modello vincente della cooperazione e le nuove sfide del mercato ... Da ladigetto.it

