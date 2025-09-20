Per Germano Dottori, "la proposta è stata avanzata da Francia, Germania e Gran Bretagna e contempla il ricorso ad un meccanismo tecnico che porterebbe al ripristino delle sanzioni, sospese a suo tempo per facilitare un nuovo accordo sul nucleare, senza passare per un nuovo voto in Consiglio di Sicur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Nucleare, da consiglio sicurezza Onu via libera a sanzioni contro Iran, Germano Dottori al GdI: "Teheran intensificherà rapporti con Russia e Cina"