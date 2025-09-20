Nucleare da consiglio sicurezza Onu via libera a sanzioni contro Iran Germano Dottori al GdI | Teheran intensificherà rapporti con Russia e Cina
Per Germano Dottori, "la proposta è stata avanzata da Francia, Germania e Gran Bretagna e contempla il ricorso ad un meccanismo tecnico che porterebbe al ripristino delle sanzioni, sospese a suo tempo per facilitare un nuovo accordo sul nucleare, senza passare per un nuovo voto in Consiglio di Sicur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Onu, ripristinate le sanzioni all'Iran sul nucleare. Il Consiglio di Sicurezza ha respinto la proroga della sospensione delle misure contro Teheran. La bozza di risoluzione è stata bocciata con 4 voti favorevoli, 9 contrari e 2 astensioni
OPERAZIONE ORCHARD: QUANDO ISRAELE DISTRUSSE IL REATTORE NUCLEARE DI ASSAD | di Rebecca Mieli Nel 2007, mentre il Consiglio di Sicurezza ONU varava diverse risoluzioni contro l'Iran a causa delle attività di arricchimento dell'Uranio su s
