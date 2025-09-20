Nucleare da consiglio sicurezza Onu via libera a sanzioni contro Iran Germano Dottori al GdI | Teheran intensificherà rapporti con Russia e Cina

Ilgiornaleditalia.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Germano Dottori, "la proposta è stata avanzata da Francia, Germania e Gran Bretagna e contempla il ricorso ad un meccanismo tecnico che porterebbe al ripristino delle sanzioni, sospese a suo tempo per facilitare un nuovo accordo sul nucleare, senza passare per un nuovo voto in Consiglio di Sicur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

nucleare da consiglio sicurezza onu via libera a sanzioni contro iran germano dottori al gdi teheran intensificher224 rapporti con russia e cina

© Ilgiornaleditalia.it - Nucleare, da consiglio sicurezza Onu via libera a sanzioni contro Iran, Germano Dottori al GdI: "Teheran intensificherà rapporti con Russia e Cina"

In questa notizia si parla di: nucleare - consiglio

Nucleare, da consiglio sicurezza Onu via libera a sanzioni contro Iran -; Consiglio Onu ripristina sanzioni all'Iran per il nucleare; Anche l’Onu conferma che l’Iran non rispetta l’Accordo sul nucleare.

nucleare consiglio sicurezza onuConsiglio Onu ripristina sanzioni all'Iran per il nucleare - Il Consiglio di Sicurezza Onu ha dato il via libera al ripristino delle sanzioni contro l'Iran per il suo programma nucleare. Da tuttosport.com

nucleare consiglio sicurezza onuConsiglio di Sicurezza Onu ripristina sanzioni all'Iran per il suo programma nucleare - Bocciata la bozza per estendere la revoca, sanzioni reintegrate da mezzanotte del 28 settembre salvo accordo dell'Assemblea Generale ... laregione.ch scrive

Cerca Video su questo argomento: Nucleare Consiglio Sicurezza Onu