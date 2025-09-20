Novena a Padre Pio da Pietrelcina | 20 settembre preghiera del settimo giorno

Lalucedimaria.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci affidiamo alla potente intercessione di Padre Pio, molto venerato dai credenti ma amato anche dai più lontani  che in tanti momenti difficili si rivolgono al santo frate di Pietrelcina.  Nel corso di questa novena che ci conduce alla sua festa liturgica che la Chiesa celebra il 23 settembre, mettiamo nelle mani di padre Pio. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

novena a padre pio da pietrelcina 20 settembre preghiera del settimo giorno

© Lalucedimaria.it - Novena a Padre Pio da Pietrelcina: 20 settembre, preghiera del settimo giorno

In questa notizia si parla di: novena - padre

Novena a Padre Pio da Pietrelcina: 14 settembre, preghiera del primo giorno

Novena a Padre Pio da Pietrelcina: 15 settembre, preghiera del secondo giorno

Novena a Padre Pio da Pietrelcina: 16 settembre, preghiera del terzo giorno

Novena, veglia e festa di San Pio; San Giovanni Rotondo in festa per Padre Pio: in arrivo migliaia di devoti per la tradizionale veglia; Festa di San Pio da Pietrelcina a San Salvatore in Lauro.

novena padre pio pietrelcinaNovena a Padre Pio da Pietrelcina: 19 settembre, preghiera del sesto giorno - Ci affidiamo con questa novena alla potente intercessione di Padre Pio per chiedere la grazia che ci sta a cuore: preghiera del 19 settembre. Secondo lalucedimaria.it

novena padre pio pietrelcinaProgramma liturgico per la festa, la veglia e la novena per san Pio - È cominciata domenica 14 settembre la novena in preparazione alla festa liturgica di san Pio da Pietrelcina del 2025, il ... Da teleradiopadrepio.it

Cerca Video su questo argomento: Novena Padre Pio Pietrelcina