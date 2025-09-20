Notte di sirene in Brianza | incidenti e soccorsi a ubriachi

Una notte di lavoro per i soccorritori e per le forze dell’ordine. Tra venerdì 19 e sabato 20 settembre diverse sono state le chiamate al 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) per incidenti e per soccorrere persone che avevano alzato troppo il gomito.Il ribaltamento Il primo intervento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it