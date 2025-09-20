Notte di paura a Lainate | tenta di strangolare la vicina donna salvata dalla figlia con una bottiglia

Cosa è successo a Lainate venerdì sera?. Un venerdì sera che doveva trascorrere tranquillo si è trasformato in una notte di terrore a Lainate, hinterland milanese. Un 48enne italiano, in evidente stato di alterazione, ha fatto irruzione nell’appartamento di una vicina di casa, una donna dominicana di 44 anni, tentando di strangolarla davanti ai figli. Solo il coraggio della figlia maggiore, 27 anni, ha impedito il peggio: la giovane ha preso una bottiglia di vetro e l’ha spaccata sulla testa dell’aggressore, costringendolo a desistere. Il piano folle: prima il buio, poi l’irruzione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Rho, tutto è iniziato intorno alle 21 in largo Grancia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

