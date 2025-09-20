Notte degli 883 è polemica La moglie di Max Pezzali | si trasforma l’oro in cenere
Sembrava archiviato in bellezza l’evento “ La notte dell’Uomo ragno “, organizzato nello spazio verde del Vul sabato scorso per celebrare la musica degli 883 e il successo della serie trasmessa da Sky dedicata agli esordi band pavese. Invece a una settimana di distanza dalla maratona alla quale, come hanno detto gli organizzatori si erano prenotate 4mila persone, è scoppiata la polemica. "La proposta non è stata gradita da parte dei potenziali utenti - ha commentato sui social un cittadino, Pier Francesco Chierico che ha fotografato un prato con poche persone -: alle 0,30, neanche a metà della proiezione, erano presenti un massimo di 200 spettatori". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: notte - polemica
Sulla Notte Bianca è polemica. Confcommercio: "Rischia di essere un flop" e arriva la replica degli Amici di corso Vittorio
A Pavia “La notte dell’Uomo Ragno”, una serata dedicata agli 883 (dopo il successo della serie tv). E in Consiglio scoppia la polemica
Notte bianca, si spegne la polemica. Il sindaco: "Tanta gente e tanti affari"
3.3K views · 12 reactions | Non solo la notte dopo San Lorenzo, i rifiuti in spiaggia sembrano purtroppo essere un "habitué"... le foto denuncia scattate questa mattina sulla spiaggia libera di Torre Lapillo hanno fatto scatenare la polemica sui social: i cittadini ch Vai su Facebook
Il mio intervento di questa notte a Calcissimo TV: #JuveInter, polemiche arbitrali e lotta scudetto - X Vai su X
“La Notte dell’Uomo ragno” regala fama a Pavia ma fa infuriare la moglie di Max Pezzali: “In Comune sanno solo sfruttare la sua popolarità” - A una settimana dall'evento organizzato al Vul Debora Pelamatti se la prende con sindaco e organizzatori: “Dietro la luce dei riflettori non c’è nessun rapporto d’affetto sincero con colui che è stato ... Segnala msn.com
A Pavia “La notte dell’Uomo Ragno”, una serata dedicata agli 883 (dopo il successo della serie tv). E in Consiglio scoppia la polemica - Pavia, 19 luglio 2025 – Mentre in città si sta girando “Nord sud ovest est”, la seconda stagione della serie dedicata alla scalata degli 883, l’amministrazione pensa a come ‘capitalizzare’ il ... Da ilgiorno.it