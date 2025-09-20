Notre-Dame riapre dopo l’incendio | Macron inaugura le due torri
https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202509Notre-Dame-riapre-dopo-l-incendio-Macron-inaugura-le-due-torri20250919video17360859.mp4 L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: notre - dame
'Balla mia Esmeralda', all'anfiteatro dell'Era il concerto che omaggia Notre Dame
La statua di San Tommaso torna sulla guglia di Notre-Dame de Paris
Notre Dame de Paris arriva al Palarescifina: ecco le date
ANSA.it. . Il cielo sopra Parigi. Riaprono le torri di Notre Dame. In visita anche il presidente Macron. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Francia, riaprono le torri di Notre-Dame, la visita di Macron e la vista mozzafiato su Parigi - X Vai su X
Parigi, Notre-Dame riapre al pubblico le sue torri con un nuovo itinerario di visita; Notre-Dame riapre dopo l'incendio: Macron inaugura le due torri; Notre-Dame riapre dopo l’incendio: Macron inaugura le due torri.
Notre-Dame riapre dopo l'incendio: Macron inaugura le due torri - Il presidente francese Emmanuel Macron ha inaugurato le due grandi torri medievali della cattedrale di Notre- Da msn.com
Oggi, sabato 20 settembre 2025, riaprono ai turisti le Torri di Notre-Dame a Parigi - Infatti, a partire da oggi, sabato 20 settembre, riaprono ufficialmente al pubblico le iconiche torri di Notre- Scrive rtl.it