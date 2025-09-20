Normale dialettica con le istituzioni Ue La risposta italiana sul dossier ponte sullo Stretto

Ilgiornale.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nota della Commissione europea non cambia il cronoprogramma della costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. In una lettera inviata da Bruxelles a Roma il governo Ue aveva chiesto formalmente all'esecutivo italiano presieduto da Giorgia Meloni un chiarimento sull'impatto ambientale dell'opera in quanto si dice di avere " individuato aree in cui sono necessari chiarimenti, nonché ulteriori misure che dovrebbero aiutare le autorità italiane " a risolvere eventuali "carenze" prima di concedere l'autorizzazione allo sviluppo o di avviare i lavori. Il tema centrale della missiva è l' impatto ambientale del ponte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

normale dialettica con le istituzioni ue la risposta italiana sul dossier ponte sullo stretto

© Ilgiornale.it - "Normale dialettica con le istituzioni Ue". La risposta italiana sul dossier ponte sullo Stretto

In questa notizia si parla di: normale - dialettica

Ponte sullo Stretto, dalla Ue nuova lettera di chiarimenti. Ciucci: "E' normale dialettica"

Scuola europea di Varese, precariato e sopraffazione in salsa multilingue; Pd, scontro nel circolo di Bruxelles: per la segreteria corre una lobbista; adesso.sm: Gli attacchi che non fanno bene al Paese.

normale dialettica istituzioni ueCiucci, ‘la nota dell’Ue sul Ponte è normale dialettica’ - "La nota della Commissione europea inviata al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, volta ... Riporta msn.com

normale dialettica istituzioni ueArriva lettera Ue su Ponte. Ciucci, normale dialettica - 'La nota della Commissione Europea inviata al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, volta a richiedere ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Normale Dialettica Istituzioni Ue