Non volerò mai più in economy L’anziana seduta accanto a me prima ha invaso il mio spazio poi mi ha minacciato con il coltello | il video viaggio da incubo è virale su TikTok

Ilfattoquotidiano.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio insolito si è verificato a bordo di un volo Qatar Airways della durata di 14 ore, quando una passeggera ha denunciato di essere stata importunata da una vicina di posto anziana e particolarmente invadente. La vicenda è stata documentata dalla travel influencer Essie, che ha condiviso su TikTok una serie di video diventati rapidamente virali. Secondo il racconto, la donna seduta accanto a lei si sarebbe più volte appoggiata alla sua spalla e distesa sulle sue gambe, ignorando le richieste di mantenere le distanze. Dopo i ripetuti tentativi di farsi spazio, Essie si è rivolta al personale di bordo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Non volerò mai più in economy. L'anziana seduta accanto a me prima ha invaso il mio spazio, poi mi ha minacciato con il coltello": il video viaggio da incubo è virale su TikTok

