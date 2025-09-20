Non solo Yoox A Bologna futuro incerto per altri 1300 lavoratori almeno
Preoccupa il destino dei lavoratori Yoox, dopo l'annuncio di oltre 160 esuberi. Ma non c'è solo il colosso dell'e-commerce a far tremare il mondo del lavoro a Bologna. Marelli, Minarelli, Saga Coffee, Tracmec, Tecniform, Bredamenarinubus e Manz, Menarini: numerose le crisi aperte negli ultimi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Yoox e l’incubo licenziamenti: oltre 200 dipendenti a rischio tra Bologna e Milano
Yoox vuole licenziare 211 dipendenti tra Bologna e Milano, la mossa dei nuovi proprietari del primo unicorno italiano. E non sono gli ultimi
Yoox Net-a-Porter, 211 licenziamenti in Italia tra Bologna e Milano
Dal presidio di Yoox alla piazza di oggi poneriggio, a Bologna. In occasione dello sciopero di oggi, tantissimi gli attestati di solidarietà e i pensieri rivolti alla Palestina, a iniziare da quello di lavoratrici e lavoratori #Yoox in lotta contro i licenziamenti.
Al fianco di lavoratrici e lavoratori della #Yoox di #Bologna, che il 2 settembre ha deciso un licenziamento collettivo di 211 lavoratori, senza alcun preavviso, senza confronto coi sindacati né con le Istituzioni. Non è accettabile. #Schlein
Non solo Yoox. A Bologna futuro incerto per altri 1300 lavoratori (almeno); Yoox, tensione tra lavoratori e dirigenza tedesca; Governo Gentiloni, confermati ministri Poletti e Galletti. I cittadini: Futuro quanto mai incerto'.
Yoox, altra fumata nera al tavolo in Regione. La protesta dei lavoratori: "Così ci rubano il futuro" - Lo spettro dei licenziamenti, in corso il primo incontro al tavolo di crisi tra l'azienda, i sindacati e le istituzioni.
Yoox, scatta la mobilitazione a Bologna dopo l'annuncio dei tagli - I lavoratori chiedono il ritiro della procedura e l'apertura di un tavolo