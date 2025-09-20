Non solo Tonali la pazza idea | Pedri alla Juventus

Calciomercato.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus a caccia di un grande centrocampista per il futuro: c’è un sogno per la ‘Vecchia Signora’ Una Juve all’ultimo respiro, sia nel Derby d’Italia contro l’ Inter che all’esordio stagionale in Champions League contro il Borussia Dortmund. Pedri, stella del Barcellona (LaPresse) – Calciomercato.it Tra i protagonisti della ‘pazza’ Juventus di Tudor in questo avvio di stagione c’è sicuramente Dusan Vlahovic, da esubero a uomo della provvidenza. Il centravanti serbo continua a far discutere alla Continassa, complice anche (e soprattutto) la situazione relativa al futuro visto il contratto in scadenza la prossima estate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

non solo tonali la pazza idea pedri alla juventus

© Calciomercato.it - Non solo Tonali, la pazza idea: “Pedri alla Juventus”

In questa notizia si parla di: tonali - pazza

Ultimissime Juve LIVE: pazza idea Tonali per il centrocampo, sprint per Kolo Muani, si lavora alle uscite

Pazza Italia, rischia grosso poi batte Israele 5-4: decide Tonali in extremis

L'Italia vince una gara pazza contro Israele. Tonali decisivo nel 5-4 finale

Non solo Tonali, la pazza idea: “Pedri alla Juventus”.

Cerca Video su questo argomento: Tonali Pazza Idea Pedri