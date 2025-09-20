Non solo i palazzi Arlecchino | servizi straordinari nelle altre zone sensibili di Latina

Non solo il quartiere dei palazzi Arlecchino, ma anche altre aree sensibili sono sotto l’attenta osservazione delle forze dell’ordine in queste settimane in cui l’escalation criminale ha fatto alzare il livello della tensione in città, e della preoccupazione.E se l’attività della polizia si è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: palazzi - arlecchino

Esplosione ai palazzi “Arlecchino”: scoppia un ordigno artigianale

Sopralluogo ai palazzi Arlecchino: i carabinieri scoprono tre bossoli in un cortile

Nuova esplosione nella notte vicino ai palazzi Arlecchino: danneggiata un'auto

https://latinaquotidiano.it/incendio-ai-palazzi-arlecchino-tre-giovani-fermati-con-oltre-un-chilo-di-hashish/… #Latina #PoliziaDiStato #CronacaLatina #Droga #Hashish #Arresti #PalazziArlecchino #Sicurezza - X Vai su X

PALAZZI ARLECCHINO: “UN PLAUSO A CHI DENUNCIA, I BARCONI DEGLI IMMIGRATI NON C’ENTRANO NIENTE” Vai su Facebook

Non solo i palazzi Arlecchino: servizi straordinari nelle altre zone sensibili di Latina; Controlli ad “Alto Impatto” nel quartiere dei palazzi Arlecchino: trovati due etti di hashish; L'attentato di viale Nervi nella stessa scala del sequestro di un chilo e mezzo di hascisc.

Palazzi Arlecchino, tensione altissima: bottiglie contro i carabinieri e molotov in un androne - Dopo l’esplosione di una bomba carta sabato, un nuovo attacco a meno di 24 ore. Lo riporta rainews.it

Palazzi Arlecchino, un quartiere bello e difficile: l’amarezza dei residenti e il silenzio del parroco - Un ordigno che esplode, le sirene dei carabinieri, tre pistole pronte a sparare e 25 grammi di cocaina che spuntano fuori dalla pertinenza di un condominio. Riporta msn.com