La tentazione di Trump di vendicarsi sugli avversari va rigettata: nelle democrazie liberali la libertà di espressione è sacra. E i suoi limiti, affinché non degeneri, sono già fissati da tutti i codici esistenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Non servono ulteriori bavagli per gli sciacalli che festeggiano