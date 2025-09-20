Non servono ulteriori bavagli per gli sciacalli che festeggiano

Laverita.info | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tentazione di Trump di vendicarsi sugli avversari va rigettata: nelle democrazie liberali la libertà di espressione è sacra. E i suoi limiti, affinché non degeneri, sono già fissati da tutti i codici esistenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

non servono ulteriori bavagli per gli sciacalli che festeggiano

© Laverita.info - Non servono ulteriori bavagli per gli sciacalli che festeggiano

In questa notizia si parla di: servono - ulteriori

Non servono ulteriori bavagli per gli sciacalli che festeggiano.

Cerca Video su questo argomento: Servono Ulteriori Bavagli Sciacalli