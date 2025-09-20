Non preoccupatevi e continuiamo la trasmissione | la collega sviene in diretta ma Paolo Del Debbio fa finta di nulla la sua reazione fa discutere

La collega sviene in diretta e Paolo Del Debbio fa finta di nulla. Su X è scoppiata la polemica dopo che, durante l’ultima puntata di 4 di sera, il talk di approfondimento di Rete 4 condotto dal giornalista toscano, una giornalista del programma intenta a porre domande al pubblico è svenuta. Dai filmati di quegli istanti si vede che la giovane redattrice del programma aveva appena posto una domanda sulla questione palestinese ad un ragazzo del pubblico. I due si trovano in piedi e sono uno di fronte all’altro. Mentre il ragazzo conclude il suo intervento, contro gli interventi militari criminali di Israele, la ragazza barcolla davanti a lui, fa come per dire “ Ooohh” e cade a terra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

