Non posso essere privato del diritto di fare la mia professione | Renan Lodi escluso dall’Al-Hilal Il caso legale che scuote il calcio saudita

Ilfattoquotidiano.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Escluso dalla lista del campionato per un regolamento che permette un limitato numero di stranieri per squadra. Poi, la decisione di risolvere unilateralmente il contratto. In Arabia Saudita l’addio (controverso) di Renan Lodi all’ Al-Hilal è diventato un caso. Così discusso che il brasiliano ha deciso di chiamare in causa le autorità sportive internazionali. La sua posizione è chiara, il giocatore pretende rispetto: “Non posso essere privato del diritto di esercitare la mia professione. Ho deciso di far valere i miei diritti come qualsiasi lavoratore a cui viene impedito di svolgere il proprio lavoro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non posso essere privato del diritto di fare la mia professione renan lodi escluso dall8217al hilal il caso legale che scuote il calcio saudita

© Ilfattoquotidiano.it - “Non posso essere privato del diritto di fare la mia professione”: Renan Lodi escluso dall’Al-Hilal. Il caso legale che scuote il calcio saudita

In questa notizia si parla di: posso - essere

Djokovic irrompe nella conferenza di Sabalenka, la lascia interdetta: “Posso essere onesto con te?”

Sebastiano Esposito a Inter TV: «Un onore vestire questa maglia, felice di essere qui con Pio. Sul mio futuro vi posso dire questo»

La favola di Filippo Conca: “La mia vittoria farà riflettere, ma non cambierà nulla. Ho diversi contatti, posso essere un buon gregario”

La sanità per tutti: “Non si può rinunciare al diritto a curarsi”; Addio smart working per i genitori del settore privato; Paternità e lavoro: diritti e tutele dei papà.

posso essere privato dirittoAppunti di Diritto privato - Il fatto illecito” analizza in modo sistematico la disciplina della responsabilità civile extracontrattuale. Come scrive skuola.net

Cerca Video su questo argomento: Posso Essere Privato Diritto