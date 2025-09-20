Non posso essere privato del diritto di fare la mia professione | Renan Lodi escluso dall’Al-Hilal Il caso legale che scuote il calcio saudita

Escluso dalla lista del campionato per un regolamento che permette un limitato numero di stranieri per squadra. Poi, la decisione di risolvere unilateralmente il contratto. In Arabia Saudita l’addio (controverso) di Renan Lodi all’ Al-Hilal è diventato un caso. Così discusso che il brasiliano ha deciso di chiamare in causa le autorità sportive internazionali. La sua posizione è chiara, il giocatore pretende rispetto: “Non posso essere privato del diritto di esercitare la mia professione. Ho deciso di far valere i miei diritti come qualsiasi lavoratore a cui viene impedito di svolgere il proprio lavoro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

